التدخين يؤدى إلى إصابة النساء بالسلس البولى

يعرف السلس البولى على أنه التبول اللاإرادى، وتعانى منه كثير من السيدات، واللاتى يخجلن من الإفصاح عن الإصابة بهذا المرض لاعتقادهن أنه ليس له علاج.

وقال الدكتور إسماعيل أبو محفوظ استشارى الأمراض النسائية والتوليد والعقم والجراحة البولية النسائية، إن السلس البولى الذى يصيب النساء يمكن علاجه، مشيرا إلى أن هناك السلس البولى الإجهاد، والناتج عن فرط نشاط المثانة، والأخير هو الأكثر انتشار.

وأضاف أن هناك السلس البولى الناتج عن كثرة الضحك أو السعال، ويأتى نتيجة لضعف عضلات الحوض، والذى يأتى أحيانا بعد الحمل والولادة مباشرة، بالإضافة إلى أن السمنة وزيادة الوزن، والتقدم فى العمر من أسباب الإصابة بالسلس البولى، مضيفا أن هناك عدة عوامل تؤثر فى الإصابة بالسلس البولى مثل التدخين والإحساس بالإمساك لفترات طويلة.

وأكد إسماعيل أن علاج الإصابة بالسلس البولى له عدة طرق، منها العلاج بالأدوية العادية، ونسبة تحسن هذه الطريقة عادة ما تكون متوسطة، بالإضافة إلى أن لها أعراض جانبية كثيرة، وهناك العلاج الجراحى، ويتم من خلال إجراء الشريط المهبلى الحامل للإحليل، حيث يتم زرع شريط طبى تحت مجرى البول ويتم التخدير بشكل موضعى، وتصل نسبة التحسن بهذه الطريقة إلى 90%، وهى العملية الجراحية الأكثر انتشاراُ فى العالم لمعالجة السلس البولى الإجهادى.

والطريقة الثالثة من خلال حقن مواد صلبة حول مجرى البول، ويتم إجرائها باستخدام تخدير موضعى وتصل نسبة التحسن إلى 70%.