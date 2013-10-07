النوم الطويل يؤدى للإصابة بأمراض القلب والسكرى والسمنة

يعد النوم أحد الوظائف الفسيولوجية الهامة التى لا يستغنى عنها الإنسان، حيث يتعافى خلاله من التعب والعناء الذى تعرض له على مدار اليوم، ويستعيد صحته وعافيته، شريطة الحصول على القدر الكافى من النوم خلال الليل، وبمدة تتراوح ما بين 7 إلى 9 ساعات، وتوفير أجواء مظلمة فى الغرفة التى ينام فيها الإنسان.

وكشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، عن معلومات جديدة وخطيرة للغاية بشأن عدد ساعات النوم التى يحصل عليها الإنسان وتأثير ذلك على صحته.

وأشار الباحثون إلى أن الإسراف فى النوم له آثار ضارة للغاية على صحة الإنسان، حيث كشفت النتائج أن الأشخاص الذين يحصلون على أكثر من 10 ساعات من النوم خلال الليل ارتفع خطر إصابتهم بأمراض القلب ومرض السكر من النوع الثانى والسمنة، مقارنة بالأشخاص الذين يحصلون على القدر الطبيعى من النوم، دون إفراط أو تفريط.

وكشفت النتائج أيضا عن الأضرار الصحية الناجمة عن عدم الحصول على القدر الكافى من النوم، وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على أقل من 6 ساعات من النوم خلال الليل، يرتفع خطر إصابتهم بأمراض الشرايين التاجية فى القلب ومرض السكر والقلق المزمن والسمنة والسكتة الدماغية والأمراض النفسية، ولفتت فى الوقت نفسه إلى أن النوم لفترة كافية تتراوح ما بين 7 إلى 9 ساعات، يقلل خطر الإصابة بتلك الأمراض.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية الشهيرة "Sleep"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الثالث من شهر أكتوبر الجارى.