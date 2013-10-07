أخبار عاجلة

الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
حركة المرور.. تحويلات مرورية وكثافات بهذه الطرق.. وإليكم البدائل -
إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

ارتدي طبعة المربَّعات في العيد بطريقة الـ Street Style

Google+ Print
ارتدي طبعة المربَّعات في العيد بطريقة الـ Street Style ارتدي طبعة المربَّعات في العيد بطريقة الـ Street Style

انتشرت طبعة المربَّعات أو التارتان لموسم خريف وشتاء 2013-2014 بعد أن شاهدناها في عروض أزياء لدور فرنسيَّة شهيرة، مثل: Chanel ، و Saint Laurent، وقد شاهدنا هذا الاتجاه يزيِّن العديد من الإطلالات في أيَّام أسابيع الموضة العالميَّة مؤخّراً.
ننصحكِ باقتناء قطعة مزيَّنة بالتارتان سواءً كانت جاكيتاً, أو تنورةً، أو بنطلوناً؛ حتى تكوني مواكبة لأجدد اتجاهات الموضة.
ويمكنكِ ارتداء هذه الطبعة في لوك كلاسيكيّ ناعم بتنسيقها مع فستان أسود قصير أو تنورة بيضاء جميلة مثلما يظهر لكِ في الصُّور أعلاه، كما يمكنكِ تنسيقها مع الجلد أو الألوان الزاهية لتحصلي على لوك عصريّ جرئ.
شاركينا على حساب @Sayidatyazya وهشتاق #عيد_سيدتي على "تويتر" بصورة اللوك الذي اخترتِه بهذه الطَّبعة، وقد تُنشر باسمك على صفحات الموقع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي