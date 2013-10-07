ارتدي طبعة المربَّعات في العيد بطريقة الـ Street Style

انتشرت طبعة المربَّعات أو التارتان لموسم خريف وشتاء 2013-2014 بعد أن شاهدناها في عروض أزياء لدور فرنسيَّة شهيرة، مثل: Chanel ، و Saint Laurent، وقد شاهدنا هذا الاتجاه يزيِّن العديد من الإطلالات في أيَّام أسابيع الموضة العالميَّة مؤخّراً.

ننصحكِ باقتناء قطعة مزيَّنة بالتارتان سواءً كانت جاكيتاً, أو تنورةً، أو بنطلوناً؛ حتى تكوني مواكبة لأجدد اتجاهات الموضة.

ويمكنكِ ارتداء هذه الطبعة في لوك كلاسيكيّ ناعم بتنسيقها مع فستان أسود قصير أو تنورة بيضاء جميلة مثلما يظهر لكِ في الصُّور أعلاه، كما يمكنكِ تنسيقها مع الجلد أو الألوان الزاهية لتحصلي على لوك عصريّ جرئ.

شاركينا على حساب @Sayidatyazya وهشتاق #عيد_سيدتي على "تويتر" بصورة اللوك الذي اخترتِه بهذه الطَّبعة، وقد تُنشر باسمك على صفحات الموقع.