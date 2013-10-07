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«منصور» يغادر إلى السعودية ظهر اليوم في أول زيارة خارجية له بعد توليه الرئاسة

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«منصور» يغادر إلى السعودية ظهر اليوم في أول زيارة خارجية له بعد توليه الرئاسة «منصور» يغادر إلى السعودية ظهر اليوم في أول زيارة خارجية له بعد توليه الرئاسة

يغادر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور ، في الحادية عشرة من ظهر الإثنين، متوجها إلى المملكة العربية في أول زيارة له خارج البلاد منذ توليه منصبه.

وكان وفد من رئاسة الجمهورية توجه إلى جدة منذ أيام تمهيدا لزيارة الرئيس.

وقال «منصور» في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية إن زيارته للسعودية في المقام الأول «زيارة شكر وتقدير» بالنظر إلى ما قدمته المملكة لمصر، مؤكدا أن الحديث مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير سلمان بن عبدالعزيز سيتناول تفعيل الشراكة والتعاون الاقتصادي بين البلدين وتنشيط عمل اللجان العليا المشتركة.

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