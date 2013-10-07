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استشهاد ضابطين و3 جنود في هجوم مسلح على دورية جيش بالشرقية

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استشهاد ضابطين و3 جنود في هجوم مسلح على دورية جيش بالشرقية استشهاد ضابطين و3 جنود في هجوم مسلح على دورية جيش بالشرقية

استشهد ضابطان و3 مجندين وأصيب مجند واحد، صباح الإثنين، في هجوم مسلح استهدف دورية عسكرية على طريق 36 الحربي بالصالحية بمحافظة الشرقية.

انتقلت قوات من الجيش والشرطة وفرضت طوقا أمنيا حول المنطقة التي وقع فيها الهجوم وبدأت تمشيط المنطقة للوصول إلى مرتكبي الجريمة، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى القصاصين العسكري.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن سيارة تابعة للقوات المسلحة كانت تسير في طريق 36 الحربى المتجه إلى الصالحية، وقام مجهولون بإطلاق وابل من الرصاص عليها بعد أن أوقفوها مما أدى لاستشهاد ضابطين و3 جنود وإصابة جندي رابع بإصابات خطيرة.

 

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