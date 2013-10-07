كوريا الشمالية تلوح بضربة استباقية لمواجهة "استفزازات" الجنوب وأمريكا

كتب : أ ش أ الإثنين 07-10-2013 10:15

حذرت كوريا الشمالية اليوم من أنها ستنفذ ضربات استباقية للتصدي لما أسمته بالاستفزازات العسكرية بواسطة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.*

وفي بيان للمتحدث باسم لجنة إعادة التوحيد السلمي لكوريا، أدانت بيونج يانج بقوة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع الأمن التشاوري المشترك الأخير بين كوريا الجنوبية وأمريكا، الذي يدعو إلى ما يسمى بالردع المخصص ضد الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مصادر إعلامية رسمية في الشمال.

ويدعو الردع المخصص كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى شن هجوم على كوريا الشمالية والقضاء على ترسانتها النووية، في حال وجود علامات واضحة بأنه يمكن استخدامها ضد حلفائها.

وقالت اللجنة الكورية الشمالية المسؤولة عن العلاقات بين الكوريتين، إن هذه المؤامرة العسكرية تهدف لعرقلة عملية السلام الجارية والحوار في شبه الجزيرة الكورية، ويمكن أن تذكي التوترات التي قد تؤدي إلى نشوب نزاع نووي.

وأضافت اللجنة أن كوريا الشمالية مستعدة للرد على كل الاستفزازات من قبل أعدائها في سول وواشنطن، مشيرة إلى أنه إذا تم تجاهل تحذيراتها فإنها سترد بحزم ودون تردد، مؤكدة أنه "إذا حاول أعداؤنا تهديدنا بأقل قدر، فإن البلاد ستشن ضربات إبادة استباقية بلا هوادة".

وأوضحت أن الحديث عن نزع السلاح النووي في وقت تعكف فيه الولايات المتحدة على التآمر لغزو الشمال يبين مستوى النفاق من جانب واشنطن، منتقدة الرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون هيه، قائلة إن دعوتها كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجها النووي هي أمر مثير للسخرية.