تعرف بالتفصيل على برنامج غانا لمواجهة مصر

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم عن البرنامج التفصيلي لمنتخب النجوم السوداء الذين يستعدون به لمواجهة مصر في ذهاب التصفيات النهائية لكأس العالم 2014.

ويحل الفراعنة ضيوفا على منتخب غانا يوم 15 أكتوبر الجاري على ملعب بابا يارا في مدينة كوماسي، على أن يقام لقاء الإياب في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم 19 نوفمبر.

وجاء البرنامج كالتالي

الأثنين السابع من أكتوبر – انضمام جميع اللاعبين ووصول المحترفين إلى الأراضي الغانية استعدادا للدخول في المعسكر المغلق.

الثلاثاء الثامن أكتوبر – يخوض المنتخب الغاني تدريبا في الرابعة بتوقيت أكرا، بدون حضور وسائل الإعلام ومتابعتها.

- يؤخذ في الاعتبار أنه من المتوقع وصول الدفعة الأخيرة من اللاعبين إلى غانا في مساء الثلاثاء 8 أكتوبر.

الأربعاء التاسع من أكتوبر – تدريب صباحي في التاسعة بتوقيت غانا على ملعب أكرا، مع السماح لوسائل الإعلام بالحضور وإجراء الأحاديث الصحفية والمقابلات مع اللاعبين.

- ويسافر الفريق عقب المران مباشرة إلى مدينة كوماسي التي تستضيف المباراة، على أن يكون الوصول في تمام الثالثة عصرا.

الخميس العاشر من أكتوبر – يخوض المنتخب الغاني تدريبا على فترتين، الأولى في التاسعة صباحا مسموح لوسائل الإعلام بحضورها مع عدم السماح بالتعامل مع اللاعبين، والثانية ستكون مغلقة بدون حضور الإعلام في الثالثة عصرا.

الجمعة 11 أكتوبر – يخوض المنتخب الغاني مباراة ودية مع فريق ديبورتيفو بابا يارا الذي ينافس في الدرجة الثانية الغانية، تقام في نفس موعد مباراة مصر - الرابعة عصرا بتوقيت كوماسي السادسة بتوقيت القاهرة – ولن يتحدث أي لاعب لوسائل الإعلام عقبها.

السبت 12 أكتوبر – يقام تدريبا صباحيا في التاسعة صباحا، سيكون مغلقا حيث لن يسمح لوسائل الإعلام بحضوره.

الأحد 13 أكتوبر – يخوض المنتخب الغاني تدريبا مغلقا في الرابعة عصرا.

الأثنين 14 أكتوبر – يعقد الجهاز الفني للمنتخب الغاني مؤتمرا صحفيا خاصا بالمباراة داخل أروقة ملعب المباراة في الرابعة والنصف عصرا ويخوض مرانه الأخير في الخامسة.

- منتخب مصر سيعقد أيضا مؤتمرا صحفيا خاصا بالمباراة قبل مؤتمر الجانب الغاني بساعة في نفس الملعب.

الثلاثاء 15 أكتوبر – يوم المواجهة.