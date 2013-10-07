ضبط 38 من الإخوان بحوزتهم قنابل يدوية ومولوتوف قطعوا حركة المترو بمحطة الزراعة

أعلنت مديرية أمن القليوبية عن تفاصيل ضبط 38 من جماعة اللإخوان المحظورة وبحوزتهم 49 قنبلة يدوية وحقيبة جلدية بداخلها 3 زجاجات مولوتوف و 2 قناع واقي وخوزة بشبرا الخيمة بعد إقتحامهم مترو الأنفاق بمحطة كلية الزرعة .

البداية عندما رصدت المتابعة عقب صلاة ظهر أمس الأحد تجمع حوالي 1000 شخص من المنتمين لجماعة الإخوان والتيارات المؤيده لها أمام مسجد المصطفى بشارع 15 مايو دائرة قسم ثان شبرا الخيمة وقاموا بمسيرة رافعين صورة الرئيس السابق مرسي وعلامات رابعة مرددين الهتافات المضاده للقوات المسلحة والشرطة حتى مسجد سلامه بصيله الكائن بمنطقة بهتم .

بعد ذلك إنضم اليهم حوالي 500 شخص آخرين من أمام المسجد وإستكملوا المسيره حتى شارع الشعراوي بمنطقة الكابلات وإنضم اليهم حوالي 500 شخص آخرين ليصل عددهم إلى حوالي 2000 شخص .

وأستمرت المسيرة حتى وصلت إلى اخر شارع 15 مايو دائرة القسم ومنه صعدوا كوبري عرابي دائرة قسم اول شبرا الخيمة وبقيت مجموعة منهم بأعلى الكوبري بينما هبطت مجموعة اخرى من الكوبري أمام محطة مترو أنفاق كلية الزراعة وقامت مجموعة منهم بإقتحام المحطة بعد أن قاموا بإطلاق الأعيره الناريه الخرطوش والقنابل يدوية الصنع والشماريخ على الماره والأهالي المتواجدين أمام وداخل المحطة وكذا القوات المعينة لتأمين المحطة وأجبروا قائد أحد قطارات المترو على التوقف .

وقام المتهمين بمنع حركة سير القطارات بالمحطة وذلك تحت ستار وتغطية من العناصر الاخرى المتواجده بأعلى الكوبري وأمام المحطة والتي قامت برشق الحجاره على الأهالي الذين حاولوا التصدي لمن قاموا بإقتحام المحطة دون حدوث ثمة إصابات بين الأهالي أو القوات .

نتج عن تلك التعديات حدوث تلفيات بواجهة المحطة والبوابة الرئيسية الخارجية وبعض البوابات الداخلية ، وإنتقلت على الفور قيادات المديرية مدعومة بتعزيزات إضافية من إدارة قوات الأمن وضباط إدارة البحث الجنائي وقسم أول شبرا الخيمة ومن خلال التنسيق مع الإداره العامه لشرطة النقل والمواصلات أمكن السيطره على الموقف وإخلاء المحطة من المتواجدين بها وكذا تفريق المتواجدين أمام المحطة وأعلى الكوبري وإجبارهم على الفرار .

تمكنت القوات من ضبط بعض العناصر المشاركة فى تلك التداعيات , كل من جمال العربي عبده محمد 35 سنه محاسب بسيتي بنك ، ومحمود حسين عبدالحميد السيد 29 سنه عامل ، و أحمد السيد المتولي 40 سنه أخصائي حاسب آلي ،ومحمود أحمد محمود السيد 27 سنه أمام وخطيب مسجد ، وسيد سعيد زيد 24 سنه نجار مسلح ، وإسلام ناصر كمال محمد 27 سنه معلم سباحة ، ومصطفى عبدالدايم أحمد فرحات 24 سنه مدرس ، وإبراهيم كمال محمد عماره 37 سنه عامل تلميع زجاج ، وسيد بدوي حسن مساعد 42 سنه مشرف فني بشركة المقاولون العرب ، ومحمد رفعت حسن خليل 38 سنة حاصل على ليسانس كلية اصول الدين ، ومحمد عبدالفتاح فتحي عبدالعزيز 37 سنه محاسب ،وايهاب عبدالعزيز عبدالقادر محمد 37 سنه صاحب شركة كمبيوتر ، ومحمد عبدالعزيز عبدالقادر محمد 35 سنة صاحب شركة كمبيوتر ، وعصام بدر حنفي محمد 38 سنة باحث شرعي ، وأحمد محمد عبدالقادر السيد 21 سنة طالب بكلية دار العلوم ، ورضا محمد إسماعيل على 33 سنة مهندس مدني ، وعبدالناصر حمدان بيومي 39 سنة باحث بجامعة الأزهر ، ومحمد جمال محمد عبدالله 45 سنة صيدلي حر ، وعلى حسن محمد مصطفى 39 سنة موظف بالسكة الحديد ، وهاني يحيى عيد على 39 سنة مدرس ، وعصام سيد حسن الشيخ 29 سنة بدون عمل ،وممدوح سيد عبدالمنعم هندي 56 سنة رئيس قسم التخطيط بإدارة شبرا الخيمة الأزهرية ،وإبراهيم مصطفى على الشيخ 41 سنة حاصل على ليسانس قراءات وعلوم القرآن ، وسيد لطفي عبدالحميد العسكري 59 سنة كبير باحثين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية ،وطارق عبدالباسط أحمد علي 35 سنة إمام وخطيب مسجد ، وطلعت فريد حسن جعفر 57 سنة حاصل على دبلوم فني تجاري وضبط بحوزتة صورة ضوئية لكارنية حزب الحرية والعدالة بالقلج ، وصبيح حسن عبدالقادر علي 42 سنة أمام وخطيب مسجد ، وعبدالباسط أحمد السيد 48 سنة عامل بالشركة العربية لتجارة وحليج الأقطان ،ووليد عبدالرازق على عبدالناصر 31 سنة حاصل على بكالوريوس هندسة تكنولوجيا ، وجمال فتحي رمضان على 51 سنة إمام وخطيب مسجد ، وأشرف عبدالعظيم السيد إبراهيم 55 سنة فني تبريد ، وأحمد سامي عبدالجواد محمد 20 سنة طالب بكلية الهندسة ،وصلاح الدين سامي عبدالجواد محمد 16 سنة طالب ، و ضياء الدين عادل عبدالمحسن 23 سنة طالب ، و شحته محمود سعد 31 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ، ونزيه السيد شحاتة 34 سنة عامل عادي ، وناصر محمد محمد نصار 39 سنة مندوب توزيع بجريدة الجمهورية وضبط بحوزتة فلاشة نت فودا فون ، وعبدالهادي إبراهيم حسن خليل 38 سنة أمام وخطيب مسجد .

كما تم ضبط حقيبة جلدية بداخلها عدد 49 قنبلة يدوية الصنع ،وحقيبة جلدية اخرى بداخلها 3 زجاجات مولوتوف ، كما ضبط عدد 2 قناع واقي وخوزة ، وحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة .