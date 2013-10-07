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صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية أولى جلسات الأسبوع

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صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية أولى جلسات الأسبوع صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية أولى جلسات الأسبوع

بدأت البورصة المصرية جلسة تداولها اليوم على صعود جماعي لمؤشراتها، في أولى أيام عمل هذا الأسبوع عقب إجازة الذكرى السنوية الـ40 لنصر أكتوبر.

وتداهلت المؤشرات أحداث العنف التي شهدتها مناطق متفرقة بالبلاد فقد إثرها 51 قتيل، وما يقرب من 370 جريح، نتيجة مصادمات أنصار الرئيس المعزول وقوات الأمن.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.49%، بمقدار 28 نقطة، ليسجل 5,754.55 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.53%، بمقدار 3 نقاط، ليسجل 494.40 نقطة.

صعد أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.58%، بمقدار 4 نقاط، ليسجل 827.80 نقطة.

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