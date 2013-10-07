ضبط 12 من أعضاء جماعة الإخوان و أنصارهم بسوهاج بينهم مراسل قناة الجزيرة

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط 12 من أعضاء جماعة الإخوان بمدينتي سوهاج وطما، عقب خروجهم بمسيرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، و رددوا هتافات معادية لرجال الشرطة والجيش وقيامهم بتحريض الأهالي علي عدم دفع فواتير المياه والكهرباء والتليفون والتعدي علي مؤسسات الدولة للإضرار بالحالة الاقتصادية للبلاد.

وعلي الفور تدخلت قوات الشرطة لفض المسيرتين، وتمكنوا من ضبط كل من : “طه.ك.م” 54 سنة، موظف بإذاعة جنوب الصعيد ويعمل مراسل بقناة ” الجزيرة الفضائية “، و “عبد الرحمن.م.ج” 29 سنة، حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي، و يقيمان دائرة قسم ثان سوهاج، و “حازم.م.ع” 22 سنة، صاحب محل موبايلات، و يقيم دائرة قسم الكوثر، و “إسلام.ه.ع” 24 سنة، حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي، ويقيم دائرة قسم جرجا، و “خالد.ط.ف” 20 سنة، طالب، ويقيم دائرة مركز دار السلام، و “عبد الله.م.ا” 20 سنة ،طالب، و “خليفه.ا.ز” 40 سنة، حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي، و يقيمان دائرة مركز سوهاج.

و تمكنت قوات مركز شرطة طما من ضبط كلاً من : “السيد.م.ا” 20 سنة، طالب بجامعة الأزهر، ويقيم مدينة طما، و “وائل.ا.م” 40 سنة، حاصل علي ليسانس لغة عربية، و يقيم دائرة قسم الزاوية الحمراء، القاهرة.

كما تمكنت الأكمنة المتحركة المعينة لتأمين الإحتفالات من ضبط كل من : “صفوت.ع.ا” سن 48، حاصل علي دبلوم ثانوي تجاري، و يقيم دائرة قسم أول سوهاج، و المطلوب ضبطه وإحضاره فـي القضية رقم 2519 إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2013 “محرض”، و “صلاح.م.ع” سن 41 عامل، و “أحمد.م.م” سن 42 عامل، ويقيمان بناحية الغريزات، دائرة مركز المراغة، والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فـي القضية رقم 2408 إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2013 أحداث كنيسة مار جرجس.