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إدخال 440 شاحنة بضائع لغزة وتصدير شحنة توابل لأوروبا

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إدخال 440 شاحنة بضائع لغزة وتصدير شحنة توابل لأوروبا إدخال 440 شاحنة بضائع لغزة وتصدير شحنة توابل لأوروبا

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين إدخال 440 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات للقطاعين التجارى والزراعى فى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم التجارى جنوب شرق القطاع.

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح اليوم، إن الشاحنات المقرر إدخالها ستكون محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى والمساعدات، من ضمنهم (40) شاحنة محملة بالحصمة، و(20) شاحنة محملة بالأسمنت، و(10) شاحنات محملة بحديد البناء للقطاع التجارى الخاص.

وأضاف أنه سيتم إدخال كميات من الأسمنت والحصمة الخاصة بالمشاريع الدولية، إضافة إلى كميات محدودة من البنزين وسولار المواصلات وغاز الطهى.

وأشار فتوح إلى أنه من المقرر تصدير شاحنة واحدة محملة بالتوابل الخضراء لأوروبا.

ويعد "كرم أبو سالم" المعبر التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود والمساعدات ومواد البناء إلى غزة، حيث تغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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مصر 365