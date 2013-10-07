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منع "الجنس الثالث" و"المثليين" من دخول الكويت والخليج

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منع "الجنس الثالث" و"المثليين" من دخول الكويت والخليج منع "الجنس الثالث" و"المثليين" من دخول الكويت والخليج

أعلن مدير إدارة الصحة العامة الكويتى الدكتور يوسف مندكار عن مشروع كويتى - خليجى يهدف إلى كشف "الجنس الثالث" و"المثليين" خلال الفحص الطبى "الإكلينيكى" للوافدين المتبع فى إجراءات الإقامة، على أن يمنع من دخول الكويت ودول الخليج كل من يحصل على شهادة "غير لائق".

وقال مندكار، لـصحيفة "الراى" الكويتية فى عددها الصادر اليوم الاثنين، إن "إجراءات مشددة ستتضمنها اللائحة الخليجية لفحص العمالة، لاسيما فى هذا الجانب المتعلق بالجنس الثالث".

ولفت إلى أن "هذا المشروع سيطرح خلال اجتماع اللجنة المركزية لبرنامج العمالة الوافدة، الذى سيعقد فى 11 نوفمبر المقبل، فى عمان بهدف تعديل اللائحة".

وأضاف مندكار أن "المراكز الصحية تفحص الوافدين إكلينيكيا، لكننا سنتشدد فى الكشف على الجنس الثالث والمثليين لمنحهم شهادة غير لائق، ومنعهم من دخول الكويت، وكذلك مجلس دول التعاون الخليجى، لأننا سنسير وفق اللائحة الجديدة المعدلة".

على صعيد متصل، كشف مندكار عن "توزيع بطاقات متابعة صحية للحجاج لدى عودتهم من المملكة العربية لتأكيد خلوهم من الأمراض لاسيما أمراض الجهاز التنفسى".

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