مستوطنون يحرقون السيارات ويحاولون تحطيم باب مسجد غربى القدس

أقدم مستوطنون من مستوطنة (راموت) المقامة على أراضى قرية (بيت إكسا) شمال غرب القدس المحتلة، صباح اليوم الاثنين، على إحراق سيارتين والاعتداء على مسجد القرية.

وقال المقدسى عبد الباسط صبيح، فى تصريح له اليوم، إن "عددا من المستوطنين اقتحموا القرية وقاموا بإضرام النار فى سيارتين تعود ملكيتهما لمواطنين فى القرية، مما أدى إلى احتراق إحداهما بشكل كامل، كما قاموا بخط شعارات مسيئة للنبى محمد، صلى الله عليه وسلم، وعبارات تدعو للانتقام على الحائط الأمامى لمسجد القرية".

وأوضح أن المستوطنين حاولوا اقتحام المسجد وخلع الباب الرئيسى له، إلا أن تواجد عدد من المصلين بداخله حال دون ذلك، مشيراً إلى أن القرية تتعرض بشكل متكرر لمثل هذه الاعتداءات.

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