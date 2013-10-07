أخبار عاجلة

الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
حركة المرور.. تحويلات مرورية وكثافات بهذه الطرق.. وإليكم البدائل -
إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مستوطنون يحرقون السيارات ويحاولون تحطيم باب مسجد غربى القدس

Google+ Print
مستوطنون يحرقون السيارات ويحاولون تحطيم باب مسجد غربى القدس مستوطنون يحرقون السيارات ويحاولون تحطيم باب مسجد غربى القدس

أقدم مستوطنون من مستوطنة (راموت) المقامة على أراضى قرية (بيت إكسا) شمال غرب القدس المحتلة، صباح اليوم الاثنين، على إحراق سيارتين والاعتداء على مسجد القرية.

وقال المقدسى عبد الباسط صبيح، فى تصريح له اليوم، إن "عددا من المستوطنين اقتحموا القرية وقاموا بإضرام النار فى سيارتين تعود ملكيتهما لمواطنين فى القرية، مما أدى إلى احتراق إحداهما بشكل كامل، كما قاموا بخط شعارات مسيئة للنبى محمد، صلى الله عليه وسلم، وعبارات تدعو للانتقام على الحائط الأمامى لمسجد القرية".

وأوضح أن المستوطنين حاولوا اقتحام المسجد وخلع الباب الرئيسى له، إلا أن تواجد عدد من المصلين بداخله حال دون ذلك، مشيراً إلى أن القرية تتعرض بشكل متكرر لمثل هذه الاعتداءات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365