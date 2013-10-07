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جون كيرى: عملية تدمير الترسانة الكيميائية السورية مرحب بها

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جون كيرى: عملية تدمير الترسانة الكيميائية السورية مرحب بها جون كيرى: عملية تدمير الترسانة الكيميائية السورية مرحب بها

رحب وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ببدء مفتشى الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إجراءات تدمير الترسانة الكيميائية السورية.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم (الاثنين) عن كيرى قوله، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى سيرجى لافروف على هامش قمة التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى فى إندونيسيا، قوله إن "البلدين سيحثان الأمم المتحدة على عقد مؤتمر جنيف 2 بشأن سوريا الشهر المقبل".

وكان مفتشو الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد بدأوا أمس (الأحد) تدمير الترسانة الكيماوية السورية، فى حين اعتبر الرئيس السورى بشار الأسد أن الاتفاق على نزع هذه الترسانة كان "مبادرة استباقية" من دمشق وموسكو، وأن ذلك سيجعل سوريا "أكثر اطمئنانا" فى المرحلة المقبلة.

ويقوم الفريق الأممى بمهمته فى إطار قرار لمجلس الأمن الدولى صدر بعد اتفاق روسى أمريكى لتدمير الترسانة الكيماوية، فى عملية من المقرر الانتهاء منها منتصف عام المقبل2014.

ويأتى هذا الاتفاق بعد هجوم بالأسلحة الكيماوية فى ريف دمشق فى 21 أغسطس الماضى، اتهم الغرب والمعارضة السورية النظام السورى بالوقوف خلفه، وهو ما نفاه نظام الرئيس الأسد. ...فى حين لوحت واشنطن بشن ضربة عسكرية ردا على هذا الهجوم.

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مصر 365