توغل محدود لقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم الاثنين بشكل محدود قرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة وقامت بأعمال تجريف في الأراضي الزراعية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن 4 جرافات وآليتين توغلت نحو 100 متر وقامت بأعمال تجريف في الأراضي الزراعية المحاذية للسلك الحدودي قرب معبر “إيرز” شمال القطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

يشار إلى أن آليات الاحتلال تتوغل بشكل شبه يومي لمسافات محدودة في المناطق الحدودية على طول امتدادها شمال وشرق قطاع غزة، وتمنع المواطنين والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية القريبة من الحدود.

أ ش أ