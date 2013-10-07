"فاهيتا" الدجاج مع الأرز المكسيكي

المقادير:

-400 جم صدور فراخ مشوية

-50 جم شرائح بصل

-100 جم مشروم

-200 جم أرز مكسيكي

-10 جم ثوم مفروم

-جرامان من الشطة

-5 جم بهارات

-5 جم زيت زيتون

-100 جم خل

-10 جم ريحان مجفف

-5 جم فلفل أسود

-5 جم قرفة ناعمة

-10 جم مستردة

طريقة التحضير:

1- تبلي الفراخ بالثوم والطماطم والشطة الحارة والبهار الحلو وزيت الزيتون والخل والريحان المجفف والفلفل الأسود والقرفة الناعمة بهار أبيض وملعقه كبيرة من المستردة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات، ثم ضعيه على الجريل؛ حتى ينضج.

2-ضعي الأرز المكسيكي بعد تسويته على طبق التحضير ثم ضعي عليه صدور الفراخ، وصبي عليها الصوص الأبيض.

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