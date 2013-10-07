اليوم.. توقف الرحلات البحرية بين سفاجا والسعودية حتى انتهاء موسم الحج

شهد ميناء سفاجا البحرى، فجر اليوم، آخر رحلة لنقل الركاب وعمالة خدمات الحجاج إلى السعودية على الخط الملاحى بين سفاجا والموانئ السعودية، وذلك بمغادرة العبارة اليوسيفية وعلى متنها قرابة 500 راكب وعشرات الحافلات المحملة بالبضائع وأمتعة الركاب، والعبارة الحرية التى تقل قرابة 35شاحنة بضائع.

و صرح اللواء محمود عبد الخالق، مدير ميناء سفاجا، إن رحلة العبارة اليوسيفية هى آخر الرحلات على الخط الملاحى بين سفاجا وضبا لقيام السلطات السعودية بإغلاق الموانئ أمام حركة الملاحة وتوقف رحلات نقل الركاب اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى انتهاء مناسك الحج.

وأضاف أن الرحلات البحرية ستعاود حركتها مع بدء موسم عودة الحجاج.