حبس قيادى بالإخوان المسلمين فى السويس 15 يوما

قررت النيابة العامة بالسويس حبس القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بالسويس عبد العاطى عطية عبد العاطى موسى 47 عاما، ويشغل منصب مدير عام بشركة النصر للبترول 15 يوما، لاتهامه بالتحريض على العنف بالسويس.

وحسب مصدر أمنى بالسويس، قامت قوات الأمن بإيداعه حجز قسم عتاقة بالسويس بعد صور قرار النيابة العامة بالمحافظة بحبسه 15 يوما.

وفى سياق متصل، قامت مديرية أمن السويس بإحالة 4 متهمين من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى، للنيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة الاعتداء على المواطنين خلال اشتباكات أمس الأحد.