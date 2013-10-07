رجل أعمال سعودى يشترى ناديا إسبانيا

ذكرت صحيفة سعودية، اليوم الاثنين، أن رجل الأعمال السعودى فهد الهشبول وصل إلى مرحلة متقدمة فى مفاوضاته الرامية للاستحواذ على ملكية أسهم نادٍ إسبانى مغمور.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم الاثنين، عن الهشبول تأكيده حقيقة المفاوضات، موضحاً أن فريقه القانونى يعمل حالياً مع الطرف الإسبانى لإنهاء التفاصيل التعاقدية، مشدداً على أنه لا يسعى إلى الظهور الإعلامى، بل الدخول فى الاستثمار الرياضى، رافضاً الإدلاء بأى تفاصيل إضافية قبل إنهاء الصفقة.

واكتفى الهشبول بالقول "ليس من المصلحة الآن إعلان التفاصيل، لكن سيتم ذلك بعد إنهاء الأمور كافة، ولا أبحث عن البروز الإعلامى، لدى أهدافى التجارية وطموحاتى الشخصية، وأتمنى أن يوفقنى الله".

وكان الأمير السعودى عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود اشترى 50% من أسهم نادى شيفيلد يونايتد الذى ينافس فى دورى الدرجة الثالثة الإنجليزى لكرة القدم، كما وعد بضخ استثمارات فى النادى. وسيكون الأمير بذلك شريكا فى النادى مع المالك الحالى كيفن مكابى.

وكانت صحيفة "الصن" البريطانية أكدت فى يوليو الماضى أن شركة النفط السعودية "أرامكو" قدمت عرضاً لشراء نادى ليفربول الإنجليزى من مجموعة "فينواى" المالكة للنادى.