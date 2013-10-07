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مصدر عسكرى: الطيران الحربى يشن غارات على مسلحى "اﻟﻘﺎﻋﺪﺓ" باليمن

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مصدر عسكرى: الطيران الحربى يشن غارات على مسلحى مصدر عسكرى: الطيران الحربى يشن غارات على مسلحى "اﻟﻘﺎﻋﺪﺓ" باليمن

شن الطيران الحربى اليمنى غارات جوية، اليوم الاثنين، قصف خلالها مناطق تجمعات لعناصر مسلحة وإرهابية مرتبطة بتنظيم "القاعدة" فى اليمن.

وقال مصدر عسكرى يمنى، اليوم، إن اشتباكات عنيفة تجددت بين مسلحى "القاعدة" وقوات الأمن على مشارف منطقة فيقة بمدخل محافظة البيضاء، 276 كيلومترا إلى الجنوب الشرقى من العاصمة صنعاء.

وأضاف المصدر: أن الطيران الحربى شن غارات جوية على القاعدة وهناك انفجارات لكسر هجوم عناصر "القاعدة" التى تحاول السيطرة على المجمع الحكومى التابع لمنطقة الكنب، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط مصابين فى صفوف "القاعدة".

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