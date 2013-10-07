عودة صحفى ألمانى معتقل فى سوريا إلى برلين

عاد صحفى ألمانى معتقل منذ خمسة أشهر فى سوريا إلى بلاده.

وتم الإفراج عن الصحفى أرمين فيرتس، الذى يعمل لدى عدة صحف، من بينها صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، أول أمس السبت، ووصل إلى برلين مساء اليوم نفسه، بحسب بياناته.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية: "تم التمكن من حل القضية، وعاد الصحفى إلى ألمانيا".

واحتجز فيرتس مطلع أيام مايو الماضى فى مدينة حلب السورية، واتهمته السلطات بدخول البلاد بدون تأشيرة والتصوير بدون تصريح.

وقال فيرتس "لم أصور شيئا على الإطلاق، كان معى كاميرا، لكنى لم أصور بها".

وذكر فيرتس أن ظروف محبسه كانت جيدة بوجه عام، مضيفا أنه فقد الكثير من وزنه، وأن حراس السجن كانوا يحلقون رأسه باستمرار.

وقال فيرتس إنه لم يتعرض للضرب داخل المحبس، مضيفا أنه قضى وقتا طويلا داخل زنزانة مظلمة، وأن الحراس ورجال الشرطة لم يتبادلوا معه أى كلمة لأسابيع.