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انفصاليون يضرمون النار فى شاحنة ويختطفون محاسبا على الحدود مع العراق

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انفصاليون يضرمون النار فى شاحنة ويختطفون محاسبا على الحدود مع العراق انفصاليون يضرمون النار فى شاحنة ويختطفون محاسبا على الحدود مع العراق

أشعلت مجموعة مسلحة من أعضاء منظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية يقدر عددهم بخمسة أشخاص النيران فى إحدى الشاحنات، التابعة لشركة منجم الصخور الخاصة بضواحى قرية "مطلوجا" فى بلدة "بيت الشباب" التابعة لمحافظة شرناق على الحدود مع العراق.

وذكرت صحيفة وطن اليوم الإثنين أن المجموعة المسلحة قامت بجمع العاملين فى المنجم واحتجاز هواتفهم المحمولة والهروب من مكان الحادث مع محاسب الشركة الخاصة متجهين إلى جهة مجهولة بالمنطقة الجبلية الوعرة المغطاة بالغابات الكثيفة.

وقامت وحدة قوات الدرك المرابطة فى المنطقة بعمليات تفتيش وتمشيط فى المنطقة بحثا عن المشتبه فى تورطهم بالحادث.

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