وفدا «المغرب والجزائر» يساندان قضاة مصر فى عرض جرائم «الإخوان»

كتب : طارق صبرى وأحمد ربيع الإثنين 07-10-2013 08:41

ساند وفدا قضاة المغرب والجزائر فى الاجتماع الـ«56» للاتحاد الدولى للقضاء، وفد نادى قضاة مصر فى عرض جرائم «الإخوان» ضد القضاء المصرى، بالهجوم على المحاكم والنيابات ومحاصرتها والتعليق على أحكامها. وقال المستشار محمد عبدالهادى، وكيل لجنة الإعلام بنادى القضاة وممثل قضاة مصر فى اجتماع الاتحاد الدولى للقضاء، إن الاجتماع بدأ بمراسم التعارف والاستقبال لجميع الوفود القضائية من 88 دولة بإجمالى 200 قاض. وأضاف عبدالهادى أن الملف المصرى مثار اهتمام غالبية أعضاء الوفود القضائية المشاركة فى الاجتماع، معرباً عن سعادة قضاة مصر من مدى مساندة الوفدين الجزائرى والمغربى لملف قضاة مصر وتضامنهما معهم فى عرض الصورة الحقيقية للأوضاع فى مصر، والتى تسير نحو بناء دولة القانون وتحقيق استقلال القضاء. وأكد ممثل قضاة مصر أنه بدأت أمس اجتماعات المجموعة الأفريقية لمناقشة الملف المصرى والاستماع إلى كلمة وفد نادى قضاة مصر، حول ما تعرض له القضاء المصرى على أيدى «الإخوان» وأنصارهم من حصار للمحاكم وانتهاك أحكامها، وسب وإهانة السلطة القضائية، وتهديد القضاة. وأضاف عبدالهادى أن وفد قضاة مصر وثق ما تعرض له القضاء المصرى خلال حكم الإخوان من انتهاكات وعلى أيديهم بـ50 مقطع فيديو.