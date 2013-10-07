سيناء: الجيش يشن 3 حملات خاطفة على بؤر الإرهاب

القوات المسلحة تعزز قبضتها وتشل حركة التكفيريين.. واعتقال اثنين وحرق وضبط 5 سيارات

كتب : محمد مقلد منذ 19 دقيقة

عززت قوات الجيش والشرطة قبضتها على مدن وقرى شمال سيناء أمس، بعد تحذيرات أمنية من هجمات إرهابية محتملة تستهدف المؤسسات الشرطية والعسكرية، والكنائس والمدن السياحية، وانتشرت بكثافة فى الشوارع والميادين، وأغلقت كل الطرق المؤدية للأقسام ومديريات الأمن والمعسكرات والوحدات العسكرية. وأحكمت القوات سيطرتها على مداخل ومخارج سيناء، وأغلقت معبر رفح البرى لليوم الثانى على التوالى، فيما حلقت طائرات الجيش بكثافة فى سماء «أرض الفيروز» لرصد أى تحركات للجماعات الإرهابية. فيما أجهضت القوات هجوماً مسلحاً على قوات تأمين استراحة محافظ شمال سيناء بساحل البحر بالعريش.

وقال مصدر أمنى إن مدرعة جيش رصدت إرهابيَّين أثناء إعدادهما للهجوم على قوة تأمين الاستراحة، ولاحقتهما بعد محاولتهما الفرار بالسيارة، وحاصرتهما بمساندة بعض القوات أمام البنك الأهلى المصرى وقبضت عليهما وعثرت بحوزتهما على سلاحين آليين داخل السيارة. يأتى ذلك، فيما استشهد رقيب شرطة يدعى حمدى عبدالعزيز، نتيجة قنصه برصاصة فى الرأس، وهو فى طريقه لمقر عمله بقسم ثالث العريش. وقال مصدر طبى بالمستشفى العسكرى، نقلاً عن شهود عيان، إن عناصر إرهابية تستقل دراجة بخارية أطلقت النار على الرقيب أثناء سيره بالشارع، ولاذت بالفرار. ونجحت قوات الجيش فى تقليص تحركات الإرهابيين، بعد أن شنت، فجر أمس، 3 حملات خاطفة على بؤر الإرهاب جنوب مدينتى رفح والشيخ زويد وفى وسط سيناء، وجنوب وشرق مدينة العريش، وكلها انطلقت فى توقيت واحد بالتزامن مع قطع الاتصالات. وقال مصدر أمنى إن طائرات «الأباتشى» قصفت عدداً من بؤر الإرهاب. وقطعت الأجهزة الأمنية الاتصالات فجر أمس، لمنع أى محاولات لاستخدام شرائح الهواتف المحمولة فى القيام بأى أعمال انتحارية. وقال مصدر أمنى إن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المطلوبين وإحراق عشش وبيوت يستخدمها الإرهابيون. وقال شهود عيان من مناطق أبوالعراج الوحشى والظهير والمعنية والعكور بالشيخ زويد إن 3 مدرعات بمدفع ومجنزرتين و3 سيارات «جيب» عسكرية وسيارتين ملاكى إحداهما حمراء اللون والأخرى سوداء بها رجال من القوات الخاصة داهمت بؤر الإرهاب فى قراهم، وتمكنت من ضبط وحرق 5 سيارات يستخدمها الإرهابيون فى هجماتهم.

وأوضحت المصادر أن 3 سيارات احترقت خلال الحملة، فيما جرّت مدرعة للجيش سيارة «نيسان» سوداء اللون، بعد فرار سائقها فور مشاهدته للحملة وتركها بأول طريق الجورة، وقاد مجند سيارة خامسة وعاد بها مع الحملة. كما واصلت قوات الشرطة حملتها لضبط المطلوبين الأمنيين، وقبضت أمس على 80 هارباً من تنفيذ أحكام، إضافة إلى فلسطينى يحمل بطاقة رقم قومى مصرية مزورة.

وأعلنت الصفحات الخاصة بجماعة الإخوان بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» عن اعتقال الشيخ إيهاب عمر مسئول الدعوة السلفية فى شمال سيناء، بناء على قرار النيابة بالضبط والإحضار بتهمة اقتحام مبنى محافظة شمال سيناء. كما ألقت القوات الأمنية القبض على أكبر تاجر مخدرات فى شمال سيناء، وقال مصدر أمنى إن التاجر يدعى «محمد.ع» من سكان بلبيس التابعة لمحافظة الشرقية. وفى سياق مختلف، عقد اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء اجتماعاً، مساء أمس الأول، مع الجهاز التنفيذى للمحافظة، لبحث الإجراءات الخاصة بتعويضات المتضررين من الحملة العسكرية على الإرهاب، وقال المحافظ إن هناك اجتماعاً سيعقد مع جهة سيادية ورئاسة الوزراء، اليوم، لإقرار التعويضات، لا سيما بعد انتهاء لجنة حصر المنازل المضارة من مهمتها فى حصر المنازل التى تعرضت للضرر.

وأطلقت المحافظة مبادرة لتنظيف وتجميل مدينة العريش، وذلك فى إطار الاحتفالات بذكرى أكتوبر.

وقال علاء عطوة، مدير عام العلاقات العامة، إن مراكز الشباب والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى والأحياء بكل مركز ستشارك فى حملة تستمر لخمسة أيام، لتنظيف الشوارع ودهان الطرق وإزالة المخلفات وزرع الأشجار وتجميل مداخل ومخارج المدينة.