وافدة تقتل زوجها السعودي وتلقي بجثته في حاوية القمامة

ألقت الجهات الأمنية القبض على مقيمة من جنسية عربية خلال 12 ساعة من قيامها بقتل زوجها المواطن الثلاثيني بمحافظة الخُبر، ورمي جثته في إحدى حاويات القمامة.

وقال مساعد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن شار الشهري، إن شرطة محافظة الخُبر تلقت صباح امس بلاغاً مفاده العثور على جثة شخصٍ ملقى في إحدى حاويات القمامة بشوارع المحافظة، وعلى الفور هرعت الجهات المسؤولة بالشخوص على مسرح الحادث برفقة الفريق المختص من الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وبعد إجراء المعاينة اتضح أنه مواطنٌ ثلاثيني تعرّض لإصابات نتيجة الاعتداء عليه.

وأضاف أن الجهات المختصّة باشرت إجراءات الاستدلال والضبط الجنائي، وقامت فرق التحريات بسرعة البحث والتحرّي عن الحادثة حيث توافرت معلوماتٌ تفيد بالاشتباه في علاقة زوجة المذكور بالحادثة واختفائها وهي مقيمة عربية في العقد الثالث من العمر.

واوضح النقيب الشهري أن الجهات المختصّة تمكنت من التوصّل إلى المشتبه فيها وتمّ القبض عليها بمحافظة الخرج بمنطقة الرياض، وذلك بالتنسيق العاجل مع شرطة محافظة الخرج في أقل من 12 ساعة، وتمّ اتخاذ اللازم والتحفظ على الجثمان، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل القضية.