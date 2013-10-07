مؤسسة عالم جديد: الإخوان استفزوا الأمن والمواطنين فى احتفالات أكتوبر

رصدت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" وشبكة "مراقبون بلا حدود "راصد" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" فى تقريرها الثالث والأخير عن توثيق احتفالات الشعب المصرى بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر الصادر مساء أمس الأحد، ارتفاع حصيلة أعمال العنف التى قامت بها عناصر من جماعة الإخوان المسلمين ومحاولة اقتحام الميادين، والاعتداء على المواطنين أثناء احتفالهم وإتلاف المحلات التجارية إلى 16 ضحية من المواطنين منهم 7 فى السويس، وقتيل بقرية دلجا بالمنيا و85 مصابا فى القاهرة والمنيا وبنى سويف.

كما ألقت قوات الأمن القبض على 320 من عناصر الإخوان من مثيرى الشغب، منهم 19 ببنى سويف والمنيا، و12 من الأعضاء برمسيس أثناء محولاتهم تعطيل القطارات بمحطة مترو الشهداء.

وقال عماد حجاب الناشط والخبير الحقوقى بالمؤسسة ومنسق مبادرة "تعالوا نفرح بمصر وبنصر أكتوبر"، إن شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" وشبكة مراقبون بلا حدود "راصد" رصدتا استخدام عناصر الإخوان أسلوب واحد وهو ترديد شعارات مغرضة ضد الجيش وثورة 30يونيو، والقيام بإلقاء الطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف بهدف استفزاز أجهزة الأمن للاشتباك معهم لخلق حالة من العنف والدماء فى الشوارع.

وأوضح حجاب: مسيرات الإخوان رددت هتافات سلبية ضد الجيش أمام مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، ومسجد السلام بمدينة نصر، ومسجد الريان بالمعادى، ومسجد الاستقامة ومسجد خاتم المرسلين بالجيزة.

وأضاف حجاب رصدنا تحرك المسيرات فى مجموعات صغيرة فى الشوارع الرئيسية بالدقى وفيصل والمنيل بالجيزة، وعين شمس والمطرية وجسر السويس ومدينة نصر بالقاهرة، وأمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، رفع المشاركون فيها علامة رابعة وعلم القاعدة، لاستفزاز قوات الأمن والجيش والمواطنين.

وأكد حجاب على استخدام عناصر الإخوان أسلوب واحد وهو ترديد شعارات مغرضة ضد الجيش وثورة 30 يونيو، والقيام بإلقاء الطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف على المواطنين والمحلات التجارية بهدف إحداث فوضى ودفع أجهزة الأمن للاشتباك معهم لخلق حالة من العنف والدماء فى الشوارع.

وأضاف رصدنا قيام قوات الأمن تستخدم الغازات المسيلة للدموع والأعيرة التحذيرية لمنع مسيرات الإخوان القادمة من الدقى وكورنيش النيل وطلعت حرب من اقتحام ميدان التحرير بالقاهرة، وفض قوات الأمن مسيرة للإخوان بسوهاج.

مؤكدا حدوث اشتباكات عنيفة بين عناصر جماعة الإخوان والأهالى فى المنيا وبنى سويف والدقى والمنيل ومنطقة الإسعاف بشارع رمسيس وميدان رمسيس وقيام عناصر من جماعة الإخوان بحرق سيارتى أمن مركزى بالمنيل وحرق سيارة بالدقى، بعد ضبط الأمن لأتوبيس تابع لأعضاء الجماعة محمل بالبطاطين للتخطيط لاستخدامها فى الاعتصام بميادين الدقى ورمسيس ومنطقة كورنيش المنيل.

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