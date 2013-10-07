"البيئة" تنظم ورشة عمل حول إنتاج "البيوجاز" من المخلفات الحيوانية

ينظم مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة بوزارة البيئة, ورشة عمل للتعريف بالمشروع الممول من الوزارة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمية, الذى يهدف إلى الاستفادة من المخلفات الحيوانية المنزلية فى إنتاج غاز بديل لأنبوبة البوتاجاز، يسمى بـ"البيوجاز"، وذلك يوم الخميس المقبل 10 أكتوبر الجارى، بمحافظة الفيوم.

وأكد مدير المشروع المهندس أحمد مدحت, أن وحدات المشروع مختلفة السعة تبدأ من 2 متر مكعب غاز يومى وحتى 6 أمتار مكعب، وهو ما يعادل 6 أنابيب غاز لكل شهر، ويبدأ المشروع أولى دوراته التدريبية خلال النصف الثانى من شهر أكتوبر لتدريب شباب المهندسين وعمال البناء على بناء وصيانة وحدات "البيوجاز" المنزلية لإيجاد فرص عمل جديدة غير تقليدية.