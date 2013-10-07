"تربية فنية" حلوان تحتفل بمعرض"اليوبيل الماسى" بدار الأوبرا اليوم

تحتفل كلية التربية الفنية بجامعة حلوان بالمعرض الفنى "92 عاما فن وعطاء"، فى إطار احتفالية اليوبيل الماسى للكلية فى السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين بقاعات قصر الفنون بدار الأوبرا المصرية.

ويشارك فى افتتاح المعرض الدكتور صابر عرب وزير الثقافة والدكتور صلاح المليجى، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان والدكتور محمد إسحاق عميد كلية التربية الفنية، كما يحضر مجموعة من الفنانين والنقاد والطلاب.

ويصاحب المعرض مجموعة من الندوات ابتداء من 7 حتى 21 أكتوبر، وتشمل ندوة "ذاكرة التربية الفنية خلال رحلة الحركة الفنية التشكيلية المصرية المعاصرة" الثلاثاء 8 أكتوبر و"أسوار من النخيل: الطفل المبدع فى المشروع القومى المصرى" الخميس 10 أكتوبر والأحد 20 أكتوبر ندوة "الصورة والشعر" وتبدأ الندوات فى السادسة مساء بقاعة سينما قصر الفنون وفى ختام الحفل سيوزع شهادات المشاركة.

وقال الفنان صلاح المليجى: "إن قطاع الفنون التشكيلية يشرف باستضافة هذا الحدث الفنى المهم والذى يأتى تأكيداً على دور الكلية وإسهاماتها العظيمة فى تخريج أجيال من المبدعين أثروا فى الحركة التشكيلية الحديثة والمعاصرة فى مصر والوطن العربى".

وأضاف محمد دياب، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون: "إن هذا المعرض لا يمثل اتجاها بعينه بل هو نقطة تلاقى أجيال التربية الفنية رغم تنوع تخصصاتهم فقد جمع الإبداع الفنى بينهم تحت ظل حضارة عظيمة علمت العالم أن مصر لن تتوقف عن الإبداع والعطاء".

وأوضح حسينى على محمد قوميسير عام المعرض، أن قاعات العرض تضم أعمالاً لأكثر من 250 فناناً من هيئة أعضاء التدريس بكلية التربية الفنية وروادها الأوائل وأفضل خريجيها جمع ما بين فنون التصوير والنحت والخزف والمعادن والأشغال الفنية والتصوير الضوئى ويستمر المعرض حتى 21 أكتوبر.

>