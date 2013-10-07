الجينات لا علاقة لها بكون الشخص أشول أو أيمن

لا تزال الأسباب التى تجعل البعض يستخدم اليد اليمنى أو اليسرى غير واضحة، ولكن علماء من بريطانيا تمكنوا من استثناء العامل الجينى وقالوا إنه لا علاقة قوية له بهذه المسألة.

وقال الباحثون بحسب الجزيرة، إن دراستهم التى شملت الخارطة الجينية (جينوم) لأربعة آلاف توأم فشلت فى التوصل إلى عامل جينى قوى يحدد إن كان شخص ما أشول (عسراوى) أو أيمن، ونشرت النتائج فى دورية الوراثة.

وأوضح الفريق البحثى أنه لو كانت اليد المستخدمة تحدد بسبب عامل جينى واضح، فلا بد من ملاحظة متغيرات فى المنطقة الخاصة بالانتقال بين اليد اليمنى واليسرى من الخارطة الجينية، ولكن ذلك لم يحصل.

وتتناقض الدراسة مع أبحاث سابقة أشارت إلى علاقة بين اليد المستخدمة وشبكة من الجينات تتصل فى تحديد اليمين واليسار لدى الأجنة.

وأشار الباحثون إلى أن أية عوامل جينية قد تدخل فى تحديد اليد الطاغية هى عوامل ضعيفة وغير مؤثرة بشكل كبير، وتحدثوا عن احتمال وجود عدة عوامل جينية صغيرة بدل عامل كبير واضح.