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توثيق عقود 1176 مسكنا لمطوفي أفريقيا غير العربية

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 محمد فلاته (مكة المكرمة)

كشف رئيس لجنة الإسكان بمؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية المطوف عدنان حسن مختار أن اللجنة وثقت حتى الآن 1176 عقارا سكنيا للحجاج التابعين للمؤسسة.مشيرا إلى أنه تم ومنذ وقت مبكر توثيق جميع العقود المتعلقة بالحجاج القادمين عن طريق شركات تنظيم قدوم الحجاج من الدول الأفريقية غير العربية، مؤكدا أن دور اللجنة يتمثل في توثيق العقود بين أصحاب العقارات المخصصة لإسكان الحجاج ورؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالإضافة إلى المسؤولين في الشركات العاملة في تنظيم قدوم الحجاج من الدول الأفريقية غير العربية المشاركين في حج هذا العام وذلك بعد التأكد من توفر كافة الضوابط والشروط المنصوص عليها في عملية إسكان الحجاج كوجود تصريح رسمي من الجهات المعنية ساري المفعول للمبنى المؤجر وغيره من الخدمات المتفق عليها بين المستأجر والمؤجر.وأكد مختار أن مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية ومن خلال لجنة الإسكان تحرص على حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، إضافة إلى متابعة الخدمات الأخرى في المباني السكنية للحجاج كتوفر وسائل السلامة العامة بها، والقيام بمهام التنظيف بشكل يومي.وتطرق إلى المهام التي تؤديها اللجنة في سبيل خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام والإسراع في إنهاء الإجراءات المتعلقة بمساكن ضيوف الرحمن وتوفير شروط الراحة والسلامة خلال إقامتهم بها طيلة فترة موسم الحج.

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