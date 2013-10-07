أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ارصدوا كل الملاحظات وارفعوا بها لمعالجتها في المواسم المقبلة

Google+ Print
ارصدوا كل الملاحظات وارفعوا بها لمعالجتها في المواسم المقبلة ارصدوا كل الملاحظات وارفعوا بها لمعالجتها في المواسم المقبلة

دشن مركاز الشراكة المجتمعية.. الفالح مخاطباً الحجيج:

 أحمد اللقماني (مكة المكرمة)

دشن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد لشؤون التنمية الدكتور هشام عبد الرحمن الفالح مساء أمس مركاز ميثاق الشراكة المجتمعية في نسخته الثانية تحت شعار «الاحتفاء بضيوف الرحمن»، حيث تم استضافة حجاج بيت الله الحرام من عدة دول عربية وأجنبية وتم تعريفهم ما بين مكة الماضي ومكة الحاضر بمشاركة من شباب مكة بمعرض جانبي. وأكد الفالح على أهمية اطلاع الحجاج على أمور الحج بالتفصيل حتى يكونوا على دراية تامة بتفاصيله ليؤدوا نسكهم بسهولة ويسر، ويعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين، وقال «إن خدمة ضيوف بيت الله شرف لا يعادله شرف، وأشد بأيديكم أن ترصدوا كل الملاحظات، وارفعوا بهالنا لمعالجتها في المواسم المقبلة». بالمقابل أكد يوسف الأحمدي ان اهل مكة حريصون دوماً على ان يكونوا في استقبال ضيوف بيت الله الحرام وذلك بالشراكة مع الإمارة والجهات المعنية بهدف انجاح كل الخطط والبرامج المعدة للحجاج، مشيراً إلى تقديم برامج توعوية ومحاضرات بالإضافة إلى الهدايا وأهمها المصحف الشريف، مع تعريفهم بمكة أرضاً ومكانا وإنسانا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية