مصليات في إسكان ضيوف الرحمن للحد من زحام الحرم

طلال الردادي (مكة المكرمة)

توسعت بعثات الحج في الاهتمام خلال موسم حج هذا العام باستحداث مصليات كبيرة في إسكان الحجاج للمساهمة في الحد من زحام الحرم بسبب ضيق المساحات مع أعمال التوسعة التي يشهدها الحرم المكي الشريف.«عكاظ» رصدت ميدانيا فترة تجهيز المصليات في عدد من عمائر إسكان الحجاج، حيث أكد محمد علي السيد المدير التنفيذي لقطاع الجزيرة ببعثة الحج السودانية أن عملية تجهيز مصليات كبيرة هذا العام تهدف للتخفيف على الحجاج من معاناة الزحام والصلاة في الحرم وخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، واعتبار مساجد مكة كلها تقع داخل منطقة الحرم، موضحا أنه تم تجهيز مصليات كبيرة تتسع لأكثر من 500 حاج إضافة إلى عدد من المصليات الصغيرة في ما بين طوابق عمائر الإسكان وذلك إيمانا من البعثة ودورها في عملية توعية الحجاج بتجنب الزحام وخصوصا في مناطق توسعة الحرم والذي يشهد كثافة عددية مع اقتراب أيام المشاعر.وأبان أن المصليات التي تم استحداثها هذا العام للصلاة ستكون منطلقا لتنفيذ البرامج التوعوية، حيث يتم في اليوم الواحد تقديم خمسة برامج توعوية تتطرق لتعليمات الحج المختلفة من النواحي الصحية والأمنية والالتزام ببرامج التفويج والبعد عن الزحام والظواهر السلبية.وأكد عصام الدين حسن الشيخ أمير إحدى الحملات السودانية أن التوسع في المصليات يهدف بجانب التخفيف من كثافة أعداد الحجاج في الحرم لتكون منبرا للجانب الفقهي لموسم الحج، وكل ما يتعلق به، من خلال المحاضرات لتهيئة الحجاج من الناحية النفسية والفقهية والروحانية وكذلك تستخدم هذه المصليات لاستعراض إدارة خطط الحج على مستوى البعثة ونقل التعليمات للأفواج ومرتادي هذه المصليات انطلاقا من أهمية الدور التوعوي لبعثات الحج.