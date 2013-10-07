مدير عام السجون يتفقد مركز الخدمات العامة في الشميسي

انطلاقة العمل بالارتباط الجديد لـ«توقيف الوافدين»

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

وقف مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي أمس على مركز الخدمات العامة الواقع في الشميسي بمكة المكرمة وذلك لتسليم دور الوافدين للسجون إنفاذاً لقرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية القاضي بنقل دور التوقيف (إدارة الترحيل) التابعة لقطاع المديرية العامة للجوازات إلى قطاع المديرية العامة للسجون اعتبارا من امس.وأوضح مدير إدارة الشؤون العامة والناطق الإعلامي باسم المديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، أن عملية استلام دور التوقيف (إدارة الترحيل) والإشراف عليها قد تم صباح أمس الأحد بكل نجاح وسلاسة.وأضاف أن مدير عام السجون وقف شخصياً على مركز الخدمات العامة الواقع في الشميسي بمكة المكرمة واجتمع مع المختصين لبحث سبل اكتمال أعمال الاستلام والتسليم وتذليل كافة الأمور المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى متابعته المستمرة مع مديري إدارات سجون المناطق لعملية الاستلام والتسليم، وصولاً إلى تنفيذ أمر سمو وزير الداخلية.وبين بن نحيت أن كافة مديري إدارات سجون المناطق بالمملكة قد تولوا مهمة الاستلام والتسليم كل حسب منطقته، وقد وقفوا شخصياً على انطلاقة العمل بالارتباط الجديد بدور توقيف الوافدين في المنطقة لديهم، حيث باشر كافة الضباط والأفراد المنقولين من الجوازات مهامهم في كافة دور التوقيف بالزي الرسمي للمديرية العامة للسجون، وتم العمل فعلياً وفق ما أعد من خطط تنظيمية لهذا الأمر بما يحقق الصالح العام لمتلقي الخدمة.