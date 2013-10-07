السجون تتسلم من الجوازات 250 موقوفا في الترحيل

خالد البلاهدي (الدمام)

تسلمت الإدارة العامة للسجون بالمنطقة الشرقية أمس «250» سجينا وافدا من الموقوفين في إدارة الترحيل التابعة للجوازات في أول خطوة يتم إجراؤها بعد قرار وزارة الداخلية بإلحاق إدارة الترحيل بالمديرية العامة للسجون.وأوضح لـ «عكاظ» مدير عام السجون بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالرحمن بن عبدالعزيز الرويسان أن إدارة السجون عقدت امس اجتماعا مع الجوازات وتم بدء التحويل لإدارة الوافدين، وتحويل كافة الأفراد العاملين في الترحيل لإدارة السجون ويبلغ عددهم تقريبا «100» موظف، كما تم استلام الموقوفين والبالغ عددهم «250» مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل، وكذلك استلام المباني والمقرات والأراضي الخاصة بهذه الإدارة في كل المحافظات، وتشمل الحالي منها وهي « 4» مباني في كل من الدمام والأحساء والخفجي، وحفر الباطن.وأشار الرويسان إلى أن الحملة الأخيرة التي تم تنفيذها لتصحيح وضع العمالة المخالفة في المملكة ساهمت في تقليص أعداد الموقوفين، وذلك بترحيل أعداد كبيرة منهم، وسيتم استكمال هذا الإجراء بعد المهلة التي منحت لهم والتي تنتهي بانتهاء شهر محرم القادم .وكان مدير إدارة الشؤون العامة والناطق الإعلامي باسم المديرية العامة للسجون العقيد دكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، أوضح لـ «عكاظ» أن عمليات فصل دور التوقيف (إدارة الترحيل) التابعة لقطاع الجوازات ستشمل كافة فروعها في المناطق والمحافظات وإدراجها ضمن تشكيل قطاع السجون مع استمرار قطاع الجوازات باستكمال كافة الإجراءات اللازم اتخاذها بحق مخالفي نظام الإقامة والعمل بحكم الاختصاص.