«نشر ثقافة نظام المقررات» في حفر الباطن

فارس الرشيدي (حفر الباطن)

نظم تعليم حفر الباطن ممثلا بقسم الإشراف التربوي (بنات) ملتقى نشر ثقافة نظام المقررات واستهدف اللقاء جميع رئيسات الأقسام والمشرفات في قاعة المركز الثقافي الملحقة بالثانوية العاشرة وتناول اللقاء عدة محاور أساسية منها أهداف نظام المقررات ومميزاته وأنظمة الدراسة في نظام المقررات والخطط والبرامج والدليل الإرشادي لتقويم المتعلم وقواعد النجاح والرسوب وضوابط الغياب والصعوبات التي تواجه تنفيذ نظام المقررات في الميدان وفتح باب المناقشة والرد على الاستفسارات.. اللقاء من إعداد وتنفيذ منسقة نظام المقررات أسماء محمد الشمري. وعلى صعيد متصل، أقامت وحدة تطوير المدارس بحفر الباطن برنامجا تدريبيا بعنوان المعلمة المشرفة مهام ومسؤوليات نفذته مشرفة المواد النظرية نوير عوض في مقر الوحدة واستهدف البرنامج التدريبي المعلمات المشرفات بالمدارس المطبقة لبرنامج تطوير المدارس وتناول البرنامج التدريبي عدة محاور، منها مناقشة الدليل الإرشادي للمعلمة المشرفة ومواصفات المعلمة المشرفة الناجحة والتنمية المهنية المستدامة وأهميتها ومجالاتها.