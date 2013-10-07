الدمام تشارك في الملتقى السنوي لتجمع مدن الطاقة في الصين

عكاظ (الدمام)
عاد وفد مدينة الدمام بعد أن شارك بفاعلية في اجتماعات الملتقى السنوي لتجمع مدن الطاقة العالمية، الذي استضافته مدينة دونغيونغ الصينية الأسبوع الماضي، وحضره عدد من عمد ومحافظي ووفود المدن الأعضاء في التجمع ورؤساء بعض الشركات الصينية وأكاديميين وباحثين متخصصين، وقد ترأس وفد مدينة الدمام وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع المهندس جمال بن ناصر الملحم وضم الوفد كل من عبدالعزيز بن إبراهيم الحافظ مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، المهندس فيصل بن عبدالله الثاني مدير عام التشغيل والصيانة بأمانة المنطقة الشرقية، المهندس زياد بن عبدالكريم السويدان رئيس بلدية شرق الدمام والمشرف على عضوية مدينة الدمام في التجمع، المهندس أديب الخنيزي كبير مستشاري فرع وزارة البترول والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية، وأحمد عابد شيخ المستشار في أرامكو السعودية. ونقل المهندس جمال الملحم في كلمة ألقاها في بداية اجتماعات التجمع تحيات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير للمجتمعين وتمنياته أن تتكلل اجتماعاتهم بالنجاح وتحقيق أهداف تجمع مدن الطاقة العالمية، مستعرضا في كلمته مشروعات الأمانة لتطوير البنية التحتية لحاضرة مدينة الدمام والمدن المجاورة لها، وحرص أمانة المنطقة الشرقية على الاستفادة القصوى من تطوير الواجهات البحرية في مدن المنطقة الشرقية وإقامة المشروعات الترفيهية والحدائق العامة والمسطحات الخضراء وتشجيع المستثمرين على إقامة المشروعات التجارية والمطاعم والمتنزهات، كما أشار إلى أن الجوائز العديدة التي حصدتها أمانة المنطقة الشرقية مؤخرا في مجالات تقنية المعلومات والحفاظ على التراث العمراني. ونوه المهندس الملحم فيما يتعلق بالطاقة بسعي أرامكو السعودية نحو تنفيذ مشروعات عديدة في الطاقة لتصبح بحلول عام 2020م أكبر شركة متكاملة في العالم في مجال الطاقة والكيميائيات، موضحا أن الشركة يقع مقرها الرئيس في مدينة الظهران وتنتشر أعمال التنقيب والإنتاج في أنحاء المملكة بما في ذلك مياهها الإقليمية في الخليج العربي والبحر الأحمر ولديها مرافق إنتاج وتوزيع وتسويق تربطها بجميع الأسواق العالمية وتدير احتياطات مؤكدة من الزيت الخام تبلغ 260.2 بليون برميل و284.8 تريليون قدم مكعبة قياسية من احتياطات الغاز.وقد شارك وفد مدينة الدمام على مدى أربعة أيام مع بقية أعضاء المدن المشاركة في اجتماعات التجمع واللقاءات الفنية المصاحبة لها، حيث التقى المشاركون مع عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية بشركة ساينوبك الصينية واستمعوا إلى شرح موجز عن نشاطات الشركة ومشروعاتها التي تقوم بها في عدد من الدول، وشاركوا أيضا في افتتاح معرض الصين الدولي السادس لمعدات وتقنيات البترول والبتروكيماويات الذي أقيم في مدينة دانغ يونغ خلال نفس الفترة، وكذلك حضور جلسات منتدى شركة شال الصينية المتخصصة في أعمال التنقيب وتطوير أعمال الغاز، وكذلك ندوة التنمية المستدامة التي عقدت على هامش اجتماعات تجمع مدن الطاقة في الصين، كما ناقش المشاركون عددا من الموضوعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والبنية التحتية للمدن الأعضاء، وتبادل المعلومات في قطاع صناعة البترول، ودعم قطاع الطاقة والاستثمار المحلي، والتحديات التي تواجه مدنهم في مجال أعمالهم، والاطلاع على تجارب ومشروعات المدن الأعضاء فيما يتعلق بصناعة الطاقة وتطوير البنية التحتية والاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها في المدن الأعضاء، واطلع العمداء والأمناء على محتويات معرض ومركز أبحاث حقل شينقالي الصيني، والمبادرات الجديدة في مجال إدارة المدن والمرافق الصناعية وتوفير أفضل الخدمات، كما اطلع الجميع على تجربة مدينة دونغ يونغ الرائدة في إدارة واحدة من أكبر المحميات الطبيعية في العالم.