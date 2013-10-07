اتهام براميل مدخل النعيرية في حوادث سير قاتلة

خالد سعد (النعيرية)

طالب عدد من أهالي محافظة النعيرية بسرعة إنهاء معاناتهم مع التحويلة الواقعة على مدخل المحافظة من جهة طريق أبو حدرية والتي لا يزال العمل فيها مستمرا منذ سنه تقريبا، مطالبين بإزالة البراميل الفاصلة بين المسارين والتي تسببت في وقوع العديد من الحوادث. ويشهد الطريق حركة مرورية كثيفة، وتسلكه أعداد كبيرة من الشاحنات، وهو مايزيد من المخاطر والازدحام داخل التحويلة، ويعو ذلك إلى سبب اقتصار الطريق على مسار واحد وعزله عن المسار الآخر ببراميل تتوسط الطريق وتستهلك جزءا من مساحته .وطالب المواطنون بتدخل الجهة المعنية لوضع حلول من شأنها تحقيق مزيد من جوانب السلامة لأهالي محافظة النعيرية وعابري الطريق. وقال إبراهيم الدليلان إن التحويله تشهد ازدحاما كبيرا لأنه طريق دولي . وطالب المسؤولين بسرعة إنجازه قبل بداية فصل الربيع لما تشهده المحافظة من توافد المتنزهين من داخل المملكة ودول الخليج . وذكر سعود سعد أنه لابد من الاستعجال في إنهاء المشروع لأنه تسبب في كثير من الحوادث والوفيات. كما طالب الجهات المعنية إيجاد حل للبراميل الموجوده لما تسببه من ارتباك في حركة السير.