سيارة «ماموجرام» تفحص 6300 سيدة وتكتشف 52 حالة سرطان ثدي

طفيل اليوسف (الدمام)
افتتح الدكتور عبد الله الربيش مدير جامعة الدمام المعرض التوعوي لسرطان الثدي تزامنا مع الشهر التوعوي العالمي لسرطان الثدي ومع حملة الشرقية ورديه في عامها الخامس، وينظم المعرض قسم الأشعة مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر بالتعاون مع جمعية السرطان السعودية وحضر الافتتاح عدد من أطباءالاختصاص ورؤساء الأقسام الطبية في المستشفى وأخصائيي الأشعة ويستمر إلى الثالث من ذو الحجة.وحث الدكتور الربيش خلال افتتاحه المعرض التثقيفي عن أمراض سرطان الثدي ببهو المستشفى الطلاب والطالبات على المشاركة في مثل هذه الحملات، وقال إنها جزء مكمل ومهم في حياتهم وفرصة لتدريبهم على الأعمال التطوعية وهي لب العمل والحياة الجامعية، والجامعة تفتخر بالطلبة الذين يشاركون في مثل هذه الأعمال وعلى الطالب أن يخصص جزء من وقته وجهده للمجتمع.من جانبها، قالت رئيسة قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر ورئيسة حملة «الشرقية وردية 5» الدكتورة فاطمة الملحم أن المعرض جاء برعاية مدير الجامعة الذي افتتحه تزامنا مع الشهر التوعوي العالمي لسرطان الثدي ولقسم الأشعة مشاركة فعالة في هذا الشهر من خلال توعية المجتمع، وذلك ليكون الفرد على إلمام تام بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي الذي يصيب المرأة، وأكدت تفاعل جميع الجهات للخروج بأفضل النتائج من خلال التوعية وإيصال المعلومة الصحيحة للفرد حول الإصابة، وتشارك جامعة الدمام في الحملة عبر فريق فعال ومؤثر، حيث سيستمر تنظيم الحملة بعد عيد الأضحى بزيارات وحملات توعوية داخل الحرم الجامعي وفي مجمع كليات البنات بحي الريان بالدمام إضافة إلى باقي الكليات التابعة للجامعة.واحتوى المعرض على عدة محطات منها مطبوعات توعوية لأمراض الثدي وكيفية الفحص عن أمراض الثدي وتم تصميم خيمة لطريقة عمل الفحص الذاتي من خلال المجسم المعد لذلك، حيث تتعرف الزائرة على الطريقة السليمه للفحص الذاتي من خلال التطبيق التي تقوم عليه مع المشرفة على خيمة الفحص.وأضافت الدكتورة الملحم بأن وجود سيارات الماموجرام لعب دورا هاما في عملية الكشف على السيدات، حيث تنقلت السيارة في عدة مناطق متفرقة في المنطقة الشرقية، وأضافت أننا أعلنا خلال المعرض عن عمل بحث سيصدر قريبا، وهو عبارة عن أوراق عمل تحلل نتاج الفحوصات التي تمت على السيدات في الحملات الأربع السابقة لحملة الشرقية وردية، وقد تم إجراء الفحص إلى الآن على 6300 سيدة تم تشخيص 52 سيدة مصابة بسرطان الثدي عولجت بعضهن في المستشفى الجامعي بالخبر والآخر منهن في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.