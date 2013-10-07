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كيرى:أمريكا وروسيا تحثان على تحديد نوفمبر موعدا للمحادثات بشأن سوريا

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كيرى:أمريكا وروسيا تحثان على تحديد نوفمبر موعدا للمحادثات بشأن سوريا كيرى:أمريكا وروسيا تحثان على تحديد نوفمبر موعدا للمحادثات بشأن سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اليوم الاثنين بعد محادثات مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، إن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على حث الأمم المتحدة على تحديد موعد لمؤتمر السلام بسوريا إلى حد ما فى الأسبوع الثانى من نوفمبر.

وقال كيرى للصحفيين فى مؤتمر صحفى مع لافروف،"سنحث على تحديد موعد بأسرع ما يمكن."

وقال كيرى أيضا، إن بداية تدمير الأسلحة الكيماوية فى سوريا "بداية طيبة" وفى إشادة غير معتادة بدمشق، قال إنه يجب الإشادة بالحكومة السورية لامتثالها بقرار أصدرته الأمم المتحدة فى الآونة الأخيرة، لتدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية.

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