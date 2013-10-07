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كيرى يعترف بـ"فضل" الأسد فى سرعة بدء تدمير ترسانته الكيميائية

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كيرى يعترف بـ"فضل" الأسد فى سرعة بدء تدمير ترسانته الكيميائية كيرى يعترف بـ"فضل" الأسد فى سرعة بدء تدمير ترسانته الكيميائية

قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الاثنين، إن الرئيس السورى بشار الأسد "له فضل" فى "السرعة القياسية" التى بدأت بها عملية تدمير الترسانة الكيميائية السورية الأحد.

وقال الوزير الأمريكى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى سيرغى لافروف إثر لقائهما فى إندونيسيا على هامش قمة آسيا- المحيط الهادئ إن "العملية (تدمير الأسلحة الكيميائية السورية) بدأت فى زمن قياسى ونحن ممتنون للتعاون الروسى وكذلك طبعا للامتثال السورى".

وأضاف "أعتقد أنه أمر بالغ الأهمية أنه بالأمس الأحد، فى غضون أسبوع من صدور قرار (مجلس الأمن الدولى) جرى تدمير بعض الأسلحة الكيميائية" فى سوريا.

وتابع "أعتقد أن نظام الأسد له فضل فى هذا، بصراحة، هذه بداية حيدة ونحن نرحب بالبداية الجيدة".

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