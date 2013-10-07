ورشة عمل بمركز النيل لتطبيق اللامركزية فى المحليات بالإسماعيلية

أعلنت وفاء العربى مدير مركز النيل للإعلام بالإسماعيلية عن تنفيذ ورشة عمل لتدريب 25 عضوا حول كيفية تطبيق اللامركزية فى نظم الإدارة المحلية فى الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر.

وأكدت وفاء العربى مدير مركز النيل بالإسماعيلية أن الورشة تأتى فى إطار التعاون بين الهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسة هانس زايدل الألمانية، مشيرة إلى أن الورشة تعتبر هى المرحلة الثانية حيث يتم تدريب عدد 25 من مديرى مراكز النيل ومسئولى البرامج والمتابعة ضمن تدريب عدد 75 عضوا من الأعضاء على مستوى الجمهورية، ويحاضر فيها الدكتور صالح الشيخ أستاذ مساعد الإدارة العامة والحكم المحلى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

> وقالت العربى إن الورشة تهدف إلى تعزيز مفاهيم اللامركزية وتطبيقاتها فى إطار نظام الإدارة المحلية فى مصر.

بدأ اليوم الأول من ورشة اللامركزية المنفذة بمركز النيل بالإسماعيلية بحضور على النويهى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، ومجدى رأفت المشرف العام على الإدارة المركزية لمراكز النيل، والدكتور ناجى الشهاوى رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء، وماجد جامع مندوباً عن مؤسسة هانس زايدل الألمانية.

> وأكد المشاركون على ضرورة استدعاء روح أكتوبر المجيد فى الورشة حتى تتحقق أهدافها.

ودارت محاضرات اليوم الأول حول مفهوم النظام المالى، وأنواعه، وتطوره فى مصر، كما تم تناول تطور الإطار الدستورى والقانونى للإدارة المحلية فى مصر.