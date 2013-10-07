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انطلاق المرحلة الثانية لــمشروع العلم قوة لمحو الأمية بالإسكندرية

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انطلاق المرحلة الثانية لــمشروع العلم قوة لمحو الأمية بالإسكندرية انطلاق المرحلة الثانية لــمشروع العلم قوة لمحو الأمية بالإسكندرية

انطلقت "مبادرة فودافون لمحو الأمية" بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة فى عدة محافظات بحملة (30% نقصهم (-) واحد) فى الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر 2013، والتى تستهدف تسكين (9000 دارس)، وفتح (900 فصل) فى حوالى 450 منطقة أو قرية بالإسكندرية بدءا من"الطابية" وإلى "برج العرب"، وأيضاً فى كافة المؤسسات التى تضم عمالة غير حاصلة على شهادة محو الأمية.

وقال المركز الإعلامى لصناع الحياة الإسكندرية، بأن نسبة الأميين فى مصر حوالى 30% من عدد سكانها، ومن هنا جاءت فكرة الحملة بهدف دعوة كل مواطن بالمشاركة بمجهوده فى محو أمية أحد الأميين فى فصول المشروع، لذا أعلنت مؤسسة صناع الحياة بالإسكندرية عن استقبال كافة المتطوعين الراغبين فى التطوع والمشاركة فى الحملة يوم الاثنين 7 أكتوبر 2013، بمقر نقابة المهندسين، بالشاطبى فى الخامسة مساء.

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مصر 365

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