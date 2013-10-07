«تعليم الجوف» يدعو المعلمات البديلات للمطابقة

أحمد المحيسن (الجوف)

دعت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الإشراف التربوي «بنات»، المعلمات البديلات «الدفعة الرابعة» المشمولات بالحصر للتوجه لإدارة الإشراف التربوي «بنات» لمتابعة المرحلة الثانية من خطة الحصر.وتتضمن المرحلة الثانية مطابقة البيانات والوثائق مع الأصول والمصادقة على بيانات الاستمارة، ويشترط فيها حضور المعلمة البديلة صباحا لمبنى إدارة الإشراف التربوي «بنات» جنوب مبنى الإدارات النسائية رقم «3» مصطحبة معها أصل وصورة لبطاقة العائلة، وتستمر هذه المرحلة نهاية الأسبوع. والطالبات هن: نوفه مدالله محمد الشراري، شيمة دريزي عايد الشراري، دنيا يوسف عايد العنزي، عواطف الطرقي طرفة الرويلي، مريم زابن فرهود الشراري، دلال نزال عصيد الشراري، هيا الأسمر محمد الشراري، أسماء رزق زايد اللاحم، نصرة موسى ناصر الناشئ، فاطمة رفيد مويسان الشراري، ليلى حزل عرهان دغيم الشمري.