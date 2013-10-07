مدير تعليم الشمالية يتفاعل مع المطالب عبر تويتر

جزاع النماصي (رفحاء)

أبدى عدد من المعلمين والمعلمات ارتياحهم لما ينتهجه مدير عام التربية والتعليم في منطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن القريشي من تفاعل مع مطالب واحتياجات العاملين بالميدان التربوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» منذ تسلمه مهام عمله مطلع العام الدراسي الحالي.وأشاروا لـ «عكاظ» إلى أن هذا النهج يبعث إلى الاطمئنان، لافتين إلى أن سهولة التواصل مع المسؤول لا شك أنه جانب صحي يساهم بإنهاء كثير من المطالب والاحتياجات للعاملين بعيدا عن بيروقراطية المكاتب.وقال المعلم بالمعهد العلمي إمام وخطيب جامع الوليد برفحاء خالد سطمي الشمري مما يثلج الصدر ويسر الخاطر ما نراه من تواصل مستمر من مدير عام التربية والتعليم بالشمالية، حيث أنه قرب المسافة بينه وبين المواطنين واختصر عليهم عناء السفر ممن يحتاج إلى مقابلته خاصة أن الإدارة هي الوحيدة بمنطقة الحدود الشمالية وتشرف على مدارس على بعد 1000 كم. من جانبه، قال المرشد الطلابي في ثانوية قتيبة بن مسلم برفحاء مقبل الرشيدي من أجمل الأشياء أن نرى المسؤول يتفاعل مع الناس في مواقع التواصل الاجتماعي ويجيب على استفساراتهم، مشيرا إلى أن ما يقوم به مدير عام التربية والتعليم بالشمالية من تفاعل عبر حسابه في تويتر مع من يسأله من العاملين بالميدان التربوي من الجنسين لهو مؤشر إيجابي سينعكس إيجابا على سير العملية التعليمية.