فتح باب القبول في الكلية التقنية للبنات بتبوك

بديعة حسن (تبوك)

تفتح إدارة القبول والتسجيل بالكلية التقنية للبنات بتبوك بوابة القبول الإلكترونية في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1434 - 1435هـ يوم الأحد الموافق 22/12/1434 هـ ويتم إغلاق البوابة في 11/1/1435 هـ، وذلك في تخصصات الكلية الثلاثة (الدعم الفني، المحاسبة، والإدارة المكتبية) على أن يكون بدء الفرز واستقبال الملفات وتدقيق الوثائق يوم الأحد الموافق 14/1/1435 هـ، وأوضحت مساعدة مديرة القبول والتسجيل وسام أبو ماضي أن من شروط الالتحاق بالكلية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وأن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو المهنية أو ما يعادلها و أن تكون متفرغة كلياَ للتدريب وأخيرا أن لا يكون قد مضى على تخرجها من الثانوية أكثر من ثلاث سنوات. من جانبها، دعت القائمة بأعمال عميدة الكلية مها القحطاني جميع المتقدمات لتحري الدقة في إدخال البيانات ومتابعة إعلانات التقديم أولا بأول.