أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

فتح باب القبول في الكلية التقنية للبنات بتبوك

Google+ Print

 بديعة حسن (تبوك)

تفتح إدارة القبول والتسجيل بالكلية التقنية للبنات بتبوك بوابة القبول الإلكترونية في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1434 - 1435هـ يوم الأحد الموافق 22/12/1434 هـ ويتم إغلاق البوابة في 11/1/1435 هـ، وذلك في تخصصات الكلية الثلاثة (الدعم الفني، المحاسبة، والإدارة المكتبية) على أن يكون بدء الفرز واستقبال الملفات وتدقيق الوثائق يوم الأحد الموافق 14/1/1435 هـ، وأوضحت مساعدة مديرة القبول والتسجيل وسام أبو ماضي أن من شروط الالتحاق بالكلية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وأن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو المهنية أو ما يعادلها و أن تكون متفرغة كلياَ للتدريب وأخيرا أن لا يكون قد مضى على تخرجها من الثانوية أكثر من ثلاث سنوات. من جانبها، دعت القائمة بأعمال عميدة الكلية مها القحطاني جميع المتقدمات لتحري الدقة في إدخال البيانات ومتابعة إعلانات التقديم أولا بأول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية