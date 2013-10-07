«التعريف بالإسلام» خرّجت 150 من المسلمات الجديدات

احتفلت لجنة التعريف بالإسلام، فرع المنقف النسائي، بتخريج كوكبة من المسلمات الجدد، ودارسات اللغة العربية، بلغ عددهن 150 دارسة من المسلمات الجدد، في صالة أفراح جمعية ضاحية جابر العلي.

>وأشادت مديرة الفرع عائشة جمعة، بأهمية مشروع «علمني الإسلام» في تثبيت المهتدين والمهتديات الجدد على دين الله عز وجل.

>وقالت، إن «هذا المشروع يمحو العقائد السابقة والطقوس العالقة لديهم، حيث كانوا يعبدون المخلوقات دون الخالق ويسجدون للأصنام والشجر والبقر، وقد من الله عليهم بالتوحيد وخرجوا من هذه الظلمات».

>وأوضحت جمعة، أن المشروع يقدم دورات في العقيدة والعبادات والمعاملات الإسلامية وحفظ القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية، مشيرة إلى أنه يتم تخريج قرابة 5 آلاف مهتد ومهتدية من المشروع علاوة على الدارسين من الجاليات الإسلامية.

>وبينت جمعة، أن تكلفة الدورة تقدر بـ25 دينارا للمسلم الجديد، لمدة 3 أشهر تدرس له بالتعاون مع معهد كامز للتدريب.

>وعبرت المسلمات الجدد عن سعادتهن البالغة بالاحتفاء بهن، لافتات إلى أن «ما تعلمنه في اللجنة تجاه ديننا الجديد رسم لنا منهج حياتنا، وزادنا يقينا بدين الله الجديد». وقالت إحداهن، «تعلمت اللغة العربية وأصبحت اجيد قراءة القرآن الكريم بالعربية، الأمر الذي يجعلني ازداد تمسكا بحفظ الكثير من قصار السور من كتاب الله المبين».

>وخلال الحفل قامت مديرة الفرع بتكريم مدرسات اللغة العربية بالدورات على جهودهن الواضحة، وتكريم الخريجات بتقديم الشهادات والهدايا لهن.

>وتقدمت جمعة، بالشكر والامتنان لكل من ساهم بالتبرع ولو بجزء بسيط، وذلك بالتخفيف من أعباء اللجنة، وكذلك الشكر موصول للجهات التي دعمت الحفل، ومنها مسؤول صالة جمعية جابر العلي، ومدير سوق شاهبندر الإمارات، ومدير فطاير فلامنجو، ومدير حلويات السهل الأخضر القديم.

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