فريق الغوص انتشل قاطرة السفن الغارقة مقابل الجليعة

كونا- أعلن فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية نجاح عملية انتشال وتعويم قاطرة سفن حديدية كبيرة بوزن 90 طنا وبطول 80 قدما، الغارقة منذ شهرين مقابل ساحل الجليعة جنوب بحر الكويت بسبب حادث بحري.

>واوضح رئيس الفريق وليد الفاضل في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» أمس، أن العمل استمر عدة أيام نظرا لضخامة القاطرة، مشيرا الى أن فريق العمل قام بمحاولات عديدة لانتشالها عن طريق استخدام الحقائب الهوائية ورافعتين وعدة مضخات لشفط المياه من بدنها.

>واضاف الفاضل أن الفريق تصدى لهذه الكارثة البيئية والملاحية منذ بدايتها وذلك بمعاينة السفينة ومعرفة اسباب الغرق ثم بوضع العلامات الملاحية الإرشادية عليها ونشر موقعها بالوسائل الاعلامية لتحذير مرتادي البحر من عدم المرور بجانبها ثم قام الفريق بوضع خطة محكمة لانتشالها وتعويمها.

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