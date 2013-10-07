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العبدالله لـ «الراي»: «الفتوى والتشريع» لم تصغ بلاغاً عن «الداو»

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نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله ماتردد عن انتهاء ادارة الفتوى والتشريع من صياغة اي بلاغ حول التحقيق في «غرامة» فسخ عقد الشراكة بين شركة البتروكيماويات الكويتية، وشركة «داو كيمكال» العالمية.
> وقال العبدالله في رده على سؤال «الراي» عن مدى صحة الانباء المتواترة عن توجيه الادارة بلاغها للنائب العام حول هذه القضية متضمناً اسماء مسؤولين في شركة النفط، ان «ادارة الفتوى والتشريع لم تنته حتى الآن من صياغة البلاغ، وهي في انتظار نتائج تحقيق اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء حول هذه القضية لارفاق البيانات الواردة منها والاسماء كافة ضمن البلاغ المزمع تقديمه الى النيابة العامة وتاليا كل ما يتداول عن تقديم الفتوى لأي بلاغ للنائب العام غير صحيح».

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