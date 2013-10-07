«الأشغال»: إنجاز مجرور بطول 11 كيلومتراً لتصريف مياه الأمطار في الجهراء

| كتب محمد صباح |
>أعلن رئيس مهندسي قطاع الصيانة في وزارة الاشغال العامة شريدة العازمي انتهاء الوزارة من تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وتنفيذ مجرور صرف مياه الأمطار لمدينة جابر الأحمد وضاحية سعدالعبدالله ومنطقة أمغرة، مؤكدا أنه سيكون جاهزا لدخول الخدمة خلال الموسم الحالي للأمطار.
>وقال العازمي في تصريح لـ«الراي»: «إن تنفيذ هذا المشروع يأتي لزيادة وارتفاع عدد المناطق السكانية في محافظة الجهراء وكذلك القضاء على تجمعات مياه الامطار التي أدت إلى حدوث مشاكل متكررة في محيط تلك المناطق»، مبينا أن «الأشغال طرحت هذا المشروع إلى جانب مشاريع أخرى عديدة بهدف تطوير الخدمات ورفع مستوى كفاءة البنية التحتية في الدولة بما يتناسب والحاجة».
>وأشار إلى أن «المجرور يمتد من أمغرة مروراً بضاحية سعد العبدالله ووصولا إلى مدينة جابر الأحمد»، موضحا أن «قطاع الصيانة يسعى إلى ضمان استمرارية أعمال صيانة شبكة الطرق والطرق السريعة وملحقاتها، من أرصفة وشبكة مجاري مياه الامطار ومخارج البحر وشبكة الصرف الصحي والمباني الحكومية».
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