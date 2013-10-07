أحمد العازمي لتحفيز المواطنين على حفظ القرآن

قدم النائب الدكتور أحمد العازمي اقتراحاً بقانون للتشجيع على حفظ القرآن الكريم يتيح منح الحافظ الكويتي مزايا مالية تحفز أقرانه على أن يتباروا معه.

>ويقضي القانون المقترح بمعاملة حافظ القرآن كاملاً الحاصل على مؤهل الثانوية العامة معاملة الحاصل على الشهادة الجامعية مالياً وتصرف له جميع المزايا المالية التي يتم صرفها للحاصل على الشهادة الجامعية، على أن يُصرف لحافظ القرآن الكريم كاملاً وحاصل على مؤهل جامعي أو أعلى مكافأة شهرية قدرها مئة دينار، مقترحاً أن تتحمل الدولة قيمة الفارق المالي لحاملي شهادة الثانوية العامة ومتمي حفظ القرآن الكريم كاملاً ويعملون بالقطاع الخاص، فضلاً على تحملها للمكافأة الشهرية المنصوص عليها بالمادة السابقة للعاملين بالقطاع الخاص، كما تتولى إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إصدار الشهادات لحافظي القرآن الكريم، التي يعول عليها كمستند للاستفادة بالمزايا المنصوص عليها بهذا القانون ولا يعتد بغيرها.

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